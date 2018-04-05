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Дмитрий Хомуха: «Головину скоро 22. Пора становится лидером»
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Дмитрий Хомуха: «Головину скоро 22. Пора становится лидером» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший полузащитник ЦСКА, экс-главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха считает, что армейцы в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала» смогут преподнести сюрприз. По его мнению, вероятность того, что во встрече будут забитые мячи, высока.
— Что ожидаете увидеть на поле «Эмирэйтс»?
— Фаворит этой пары, конечно, «Арсенал», но москвичи доказали в Лионе, что способны на сюрприз. ЦСКА может это сделать и сейчас, если удача будет сопутствовать, и если получится реализовать свои моменты. Что касается точного счета, то тут сложно спрогнозировать, но забитые мячи наверняка увидим. Тем более, для англичан это едва ли ни единственная возможность через победу в Лиге Европы выйти в Лигу чемпионов.
— В ЦСКА есть молодые ребята, которые имеют возможность проявить себя на европейской арене. Это дополнительно их мотивирует?
— Не важно, сколько тебе лет, когда ты выходишь на такой стадион. Все без исключения хотят продемонстрировать свои лучшие качества. А Головина я не стал бы называть молодым футболистом. Ему скоро исполнится 22 года. Самое время заявлять о себе и выходить на лидирующие позиции в команде. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Первый матч между «Арсеналом» и ЦСКА состоится сегодня, 5 апреля, и начнется в 22.05 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Ответная игра пройдет в Москве 12 апреля.
ЦСКА в Лондоне 12 лет спустя. Тот же стадион, тот же вратарь, те же защитники
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