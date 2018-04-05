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Банкиры заявили, что их терминалы готовы к работе с новыми купюрами в 200 и 2000 рублей
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Банкиры заявили, что их терминалы готовы к работе с новыми купюрами в 200 и 2000 рублей 

Интересант 1 час назад
Настройку своих банкоматов и терминалов для работы с новыми купюрами номиналом в 200 и 2000 рублей завершил Сбербанк. Его представитель заявил сегодня, что у современных устройств есть техническая возможность обновления, и оно выполнено, а устаревшие образцы просто будут выведены из эксплуатации и заменены.
Напомним, что в декабре прошлого года Сбербанк обещал завершить настройку устройств для работы с новыми купюрами до конца первого квартала 2018-го. А сами купюры с видами Севастополя и Владивостока были представлены ЦБ РФ в октябре минувшего года.
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