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Автор отзовись: ролик об итогах 2017 года МТС троллит конкурентов
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Автор отзовись: ролик об итогах 2017 года МТС троллит конкурентов 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Вчера в сети появился ролик с простым и понятным названием «МТС троллит». Видео моментально разошлось по Facebook и по некоторым телеграм-каналам, но его автор до сих пор неизвестен.
Ролик «МТС троллит» выложен на YouTube-канале пользователя Alexei Boiko. За прошедшие сутки он набрал более 25 000 просмотров.
Пользователь — явно доброжелатель МТС. Других объяснений сюжету ролика у Sostav нет: на видео главный герой рассказывает о рекламе и финансовых успехах МТС в 2017 году, как бы невзначай подшучивая над конкурентами.
Ролик одобрили пользователи.
«Хороший ролик. Тонко простебали всю ситуацию»?, «Красивый троллинг! Прямолинейно и с юмором!)», «Хахаха, мне кажется, конкуренты уже нервно курят в сторонке?» — такие комментарии на страничке с роликом на YouTube.
Sostav решил узнать происхождение ролика. Однако от авторства отказался и сам МТС, и его агентства-партнеры, которые занимались последними рекламными кампаниями оператора.
Создателей ищет и телеграм-канал «Нецифровая экономика», которые ранее также связывались с МТС, но никакой полезной информации не получили.
В общем, если кому-то что-то известно об этом провокационном шедевре — пишите, будем «расследовать».
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