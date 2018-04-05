Автор отзовись: ролик об итогах 2017 года МТС троллит конкурентов

Вчера в сети появился ролик с простым и понятным названием « МТС троллит». Видео моментально разошлось по Facebook и по некоторым телеграм-каналам, но его автор до сих пор неизвестен.

Ролик «МТС троллит» выложен на YouTube-канале пользователя Alexei Boiko. За прошедшие сутки он набрал более 25 000 просмотров.

Пользователь — явно доброжелатель МТС. Других объяснений сюжету ролика у Sostav нет: на видео главный герой рассказывает о рекламе и финансовых успехах МТС в 2017 году, как бы невзначай подшучивая над конкурентами.

Ролик одобрили пользователи.

«Хороший ролик. Тонко простебали всю ситуацию»?, «Красивый троллинг! Прямолинейно и с юмором!)», «Хахаха, мне кажется, конкуренты уже нервно курят в сторонке?» — такие комментарии на страничке с роликом на YouTube.

Sostav решил узнать происхождение ролика. Однако от авторства отказался и сам МТС, и его агентства-партнеры, которые занимались последними рекламными кампаниями оператора.

Создателей ищет и телеграм-канал «Нецифровая экономика», которые ранее также связывались с МТС, но никакой полезной информации не получили.

В общем, если кому-то что-то известно об этом провокационном шедевре — пишите, будем «расследовать».