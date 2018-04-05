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Бывший тренер сборной США по тхэквондо уличён в сексуальных домогательствах
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Бывший тренер сборной США по тхэквондо уличён в сексуальных домогательствах 

Чемпионат.com 1 час назад
Жан Лопес, тренировавший с 2004 по 2016 год олимпийскую команду США по тхэквондо, уличён в сексуальных домогательствах, сообщает NPR. Агентство ссылается на попавшую к ним копию отчёта центра безопасности SafeSport, который ещё не был обнародован.
«Лопес использовал свой статус уважаемого спортсмена и тренера для манипулирования и в конечном счёте сексуального насилия над молодыми спортсменками, в том числе несовершеннолетними», — говорится в этом докладе.
Дело Лопеса было одним из первых в SafeSport, созданном в марте 2017 года для расследования заявлений о сексуальном насилии в организациях, относящихся к Олимпийскому комитету США.
Жан, его братья Стивен и Марк, а также сестра Диана были чрезвычайно влиятельны в тхэквондо в последние два десятилетия. Los Angeles Times даже назвали их «первой семьёй» этого вида спорта. Стивен — обладатель двух золотых и одной бронзовой олимпийских медалей, пятикратный чемпион мира. Диана и Марк также входили в олимпийскую сборную США по тхэквондо.
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