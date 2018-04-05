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Букмекеры: «РБ Лейпциг» легко победит «Марсель» в первой игре Лиги Европы
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Букмекеры: «РБ Лейпциг» легко победит «Марсель» в первой игре Лиги Европы 

Чемпионат.com 1 час назад
Букмекеры назвали фаворита первого матча 1/4 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» — «Марсель». Начало встречи запланировано на 22:05 по московскому времени.
Аналитики сомневаются, что «Марсель» сможет одержать победу. Ставки на данное событие принимаются с коэффициентом 5.25. На победу «РБ Лейпциг» можно поставить за 1.65, на ничью — за 3.90.
Поставить на победу немцев по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.50.
Эксперты уверены, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Данный вариант идёт за 1.72. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 2.00.
Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.72, тотал меньше данного значения котируется за 2.05.
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