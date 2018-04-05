Букмекеры: «РБ Лейпциг» легко победит «Марсель» в первой игре Лиги Европы

Букмекеры назвали фаворита первого матча 1/4 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» — «Марсель». Начало встречи запланировано на 22:05 по московскому времени.

Аналитики сомневаются, что «Марсель» сможет одержать победу. Ставки на данное событие принимаются с коэффициентом 5.25. На победу «РБ Лейпциг» можно поставить за 1.65, на ничью — за 3.90.

Поставить на победу немцев по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.50.

Эксперты уверены, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Данный вариант идёт за 1.72. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 2.00.

Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.72, тотал меньше данного значения котируется за 2.05.