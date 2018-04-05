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Куртуа и Педро возобновили тренировки
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Куртуа и Педро возобновили тренировки 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Трое футболистов «Челси» вернулись в общую группу.
Как сообщает Evening Standard, тренировки возобновили Тибо Куртуа, Педро Родригес и Давиде Дзаппакоста.
Ожидается, что все они смогут сыграть в воскресном матче против «Вест Хэма».
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