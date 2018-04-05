Куртуа и Педро возобновили тренировки

Трое футболистов «Челси» вернулись в общую группу.

Как сообщает Evening Standard, тренировки возобновили Тибо Куртуа, Педро Родригес и Давиде Дзаппакоста.

Ожидается, что все они смогут сыграть в воскресном матче против «Вест Хэма».