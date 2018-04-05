Футболист «Зенита» Лунёв станет водителем маршрутки в рамках благотворительной акции 

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Андрей Лунёв станет водителем маршрутки в рамках совместной благотворительной акции клуба и «Русфонда».
Об этом сообщает официальный сайт «Зенита».
«Сбор средств для лечения Вики Сенцовой начался 27 марта. Вместе нам удалось собрать 1 162 368 рублей!», — написано в сообщении.
По условиям акции, Лунёв дал обещание поработать в одной из петербургских маршруток, если болельщики соберут более 527 тысяч рублей, необходимые для лечения Сенцовой.
Остальные средства будут направлены в адрес подопечных «Русфонда».
Ранее сообщалось, что РФС подписал меморандум о сотрудничестве с благотворительным фондом.