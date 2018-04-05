Лунев сядет за руль маршрутки, чтобы помочь больной девочке

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев выполнит обещание и примет участие в проекте «Давай-давай!». Болельщики собрали средства на протез для семимесячной Вике Сенцовой из Барнаула. Теперь голкипер сине-бело-голубых на один час станет водителем маршрутки.

Для помощи ребенку было нужно собрать 527 тысяч рублей, ее удалось превзойти в двое — 1 162 368 рублей. Как отмечает пресс-служба питерцев, все остальные средства будут направлены в адрес подопечных благотворительного фонда, в содружестве с которым реализуется проект.