Лунев сядет за руль маршрутки, чтобы помочь больной девочке 

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев выполнит обещание и примет участие в проекте «Давай-давай!». Болельщики собрали средства на протез для семимесячной Вике Сенцовой из Барнаула. Теперь голкипер сине-бело-голубых на один час станет водителем маршрутки.
Для помощи ребенку было нужно собрать 527 тысяч рублей, ее удалось превзойти в двое — 1 162 368 рублей. Как отмечает пресс-служба питерцев, все остальные средства будут направлены в адрес подопечных благотворительного фонда, в содружестве с которым реализуется проект.
Лунев — двенадцатый игрок «Зенита», присоединившийся к проекту: ранее Халк пел и танцевал на Невском проспекте, Данни трудился парикмахером, Юрий Лодыгин провел экскурсию в Эрмитаже, Артем Дзюба стал кондуктором, Доменико Кришито — цирковым артистом, Маурисио — таксистом, Александр Кокорин — продавцом пышек, Владислав Радимов — спасателем МЧС, Николас Ломбертс — Петром Первым, Александр Кержаков — уличным художником, Бранислав Иванович — доставщиком пиццы.