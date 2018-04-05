Ещё
Вратарь «Зенита» и сборной России примет участие в благотворительной акции
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вратарь «Зенита» и сборной России примет участие в благотворительной акции 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Вратарь санкт-петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Андрей Лунев примет участие в благотворительной акции клуба, сообщает "Советский спорт".
По информации пресс-службы сине-бело-голубых, Лунев будет работать водителем в одном из маршрутных такси Санкт-Петербургка. Целью акции является собрать необходимую сумму денег на лечение Виктории Сенцовой.
"Сбор средств для лечения Вики Сенцовой начался 27 марта. Вместе нам удалось собрать 1 162 368 рублей!" — говорится в сообщении.
На лечение девочки необходимо собрать еще более 527 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что восьмикратный олимпийский чемпион ямайский легкоатлет Усэйн Болт примет участие в благотворительной футбольной встрече, которая пройдет в Манчестере 10 июня на стадионе «Олд Траффорд».
Газета.Ru: последние новости
Папаев: "Арсенал" вальяжно относится к ЦСКА, как и другие британские клубы СМИ назвали имя главного претендента на пост главного тренера "Баварии" Муса выйдет в стартовом составе на матч против "Арсенала"
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макгрегор атаковал автобус с бойцами UFC6
От Смолова отказались в Англии18
Исинбаева крестила Добрыню Никитича в Монако107
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»302
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»87
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение