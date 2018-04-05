Вратарь «Зенита» и сборной России примет участие в благотворительной акции 

Вратарь санкт-петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Андрей Лунев примет участие в благотворительной акции клуба, сообщает "Советский спорт".
По информации пресс-службы сине-бело-голубых, Лунев будет работать водителем в одном из маршрутных такси Санкт-Петербургка. Целью акции является собрать необходимую сумму денег на лечение Виктории Сенцовой.
"Сбор средств для лечения Вики Сенцовой начался 27 марта. Вместе нам удалось собрать 1 162 368 рублей!" — говорится в сообщении.
На лечение девочки необходимо собрать еще более 527 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что восьмикратный олимпийский чемпион ямайский легкоатлет Усэйн Болт примет участие в благотворительной футбольной встрече, которая пройдет в Манчестере 10 июня на стадионе «Олд Траффорд».