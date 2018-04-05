Ещё
Васс может сменить «Сельту» на «Валенсию»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Васс может сменить «Сельту» на «Валенсию» 

Советский спорт 1 час назад
Как информирует Marca, «Валенсия» попытается подписать его летом. Контракт Васса с «Сельтой» истекает в 2019 году.
В текущем сезоне 28-летний датчанин провел 31 матча за «Сельту» и забил четыре мяча при семи голевых передачах.
Советский спорт: последние новости
Кубанские гимнасты завоевали 55 медалей и 21 золотую на первенстве ЮФО и СКФО Красноярцев приглашают на матч с участием звезд хоккея "Ювентус" нацелился на Гризманна
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»50
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»197
Рудковская опозорила Плющенко56
Гимнастка Корбут обвинила тренера в изнасиловании108
Голый заезд22
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение