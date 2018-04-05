Васс может сменить «Сельту» на «Валенсию»

Как информирует Marca, «Валенсия» попытается подписать его летом. Контракт Васса с «Сельтой» истекает в 2019 году.

В текущем сезоне 28-летний датчанин провел 31 матча за «Сельту» и забил четыре мяча при семи голевых передачах.