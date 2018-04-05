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Как ямальские хоккеисты потерпели в Дмитрове фиаско
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Как ямальские хоккеисты потерпели в Дмитрове фиаско 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Неудачно выступили в Дмитрове юные хоккеисты из Лабытнанги, Уренгоя и газовой столицы. После серии баталий в финале «Золотой шайбы» объединенная ямальская команда оказалась лишь на двадцатом месте.
А начиналось всё весьма оптимистично. «Полярные волки» из Семи лиственниц, победив в окружном этапе турнира, получили лучших игроков других команд северян. В их ряды влилась пятерка уренгойского «Геолога», а на ворота встал голкипер «Факела» из Нового Уренгоя. В таком составе старшие «Волки» (ребята 14 — 15 лет) скрестили клюшки с томскими «Витязями».
Итог встречи 5:2 в пользу арктической дружины. На радостях, наши спортсмены со счетом 6:5 одолели псковское «Торнадо». А потом фортуна перешла на другую сторону корта. Тульская «Виктория» оказалась тем еще орешком. Подопечные Александра Головина без устали искали прорехи в её обороне, но и туляки оказались не промах. Баталия завершилась вничью 2:2.
По итогам игр в активе обоих команд было по семь очков. Но «Виктория» обошла «Волков» по разнице забитых и пропущенных шайб. Благодаря этому, она стала первой в группе и продолжила борьбу за главный трофей турнира. А ямальской команде пришлось довольствоваться утешительными играми за 17-20 места. Не помогло им и то, что лучшим бомбардиром в старшей группе стал именно наш спортсмен — Егор Греков из Лабытнанги заколотил в ворота разных команд восемь шайб, а его тульский визави только четыре.
В играх всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба», посвященных памяти Анатолия Тарасова, участвовало 60 команд — победителей домашних этапов. Их разбили на 15 групп — по четыре в каждой. Возраст участников — 10 — 15 лет.
Затем северяне провели еще три встречи, и все, к сожалению, проиграли. Уступили «Кристаллу» из Карелии, смоленскому «Славутичу»…
За предпоследнее 19 место бились с «Русичами» из Владимирской области. Сначала матч проходил на равных. «Полярные волки» пропустили первыми, затем сравняли счет. Во втором периоде соперники забросили вторую шайбу, и благоразумно ушли в глухую оборону. До конца встречи ямальцы так и не смогли уравнять шансы. Проиграв 2:1, они оказались на двадцатом месте.
Был ли шанс у наших ребят на успешное выступление? Судя по тому, как они громили другие команды и до последнего стояли в проигранных баталиях — да, северяне могли рассчитывать хотя бы на «бронзу». Но им явно не хватило подготовки, сыгранности.
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