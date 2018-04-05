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Дмитрий Тарасов: «Считаю, что каждый игрок должен выступать за ту страну, в которой родился»
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Дмитрий Тарасов: «Считаю, что каждый игрок должен выступать за ту страну, в которой родился» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в интервью «СЭ» выразил свое отношение к возможному вызову в сборную России Ари. Он признал, что раньше не был в восторге от натурализации.
— Бразилец вот-вот получит российский паспорт. Пригодится он нашей сборной?
— Вопрос к тренеру сборной. В чем я точно уверен, так это в том, что Ари качественный игрок.
— Раньше вы на тему натурализации высказывались резко. Помнится, даже от приглашения одноклубника Гильерме в национальную команду были не в восторге.
— Вообще я действительно считаю, что каждый игрок должен выступать за ту страну, в которой родился. Но в сегодняшнем футболе все перевернулось. И подобные вещи стали настолько частыми, что это уже норма. А раз так, то какой смысл возмущаться? (Филипп ПАПЕНКОВ)
Полностью интервью Тарасова — скоро на «СЭ»
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