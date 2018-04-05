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Дмитрий Тарасов: «Расслабленности не было. Просто „Амкар“ оказался сильнее в конкретной игре»
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Дмитрий Тарасов: «Расслабленности не было. Просто „Амкар“ оказался сильнее в конкретной игре» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в интервью «СЭ» признался, что команда шокирована поражением от «Амкара» (1:2). По его словам, недооценки соперника не было.
— Поражение от «Амкара» в Москве стало главной сенсацией весны. Команда тоже в шоке?
— Конечно, не ожидали, что проиграем. Все были очень расстроены.
— Как такое вообще могло произойти? Все были уверены, что «Локо» легко разберется с пермяками.
— Уверены, но что теперь говорить? Игра уже состоялась. Все всё видели, «Амкар» можно только похвалить. Ну а мы смотрим только вперед.
— Вся эта шумиха вокруг переноса матча в Москву не сыграла злую шутку, не расслабила?
— Да вы что! О какой расслабленности вообще может идти речь, когда мы боремся за самые высокие места?! Просто «Амкар» оказался сильнее в конкретной игре. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Полностью интервью Тарасова — скоро в «СЭ»
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