Команда Самарской области выиграла первенство России по футзалу (спорт глухих)

Самарскую область представляла юношеская команда слабослышащих футболистов, сформированная из спортсменов СДЮСШОР №9 (Самара). Старший тренер — Вячеслав Богданов, тренер — Сергей Доркичев.

Самарская команда показала высочайший уровень подготовки и не оставила соперникам шансов на победу. В финале самарцы разгромили команду Московской области — 10:4. Общий счет забитых и пропущенных мячей составил 50:6, что является рекордом соревнований.

Лучшим игроком турнира стал Дзинтарс Танцис (Самара). Лучшим вратарем — Тимур Терентьев (Самара).

По итогам соревнований три спортсмена Самарской команды были отобраны в состав юношеской сборной команды РФ по футзалу (до 18 лет) для участия в I Всемирных Юношеских Играх среди инвалидов по слуху, которые состоятся в 2019 году в Ереване (Армения).