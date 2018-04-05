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Ибрагимович пожелал Моуринью выиграть Кубок Англии
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Ибрагимович пожелал Моуринью выиграть Кубок Англии 

Евро-футбол.Ру 53 минуты назад
Златан Ибрагимович надеется, что "Манчестер Юнайтед" выиграет Кубок Англии в этом сезоне.
"Мне нравится Моуринью. Он особенный. Жозе любит побеждать. Он был успешен везде, где только работал. Благодаря Моуринью я чувствовал себя комфортно в «Манчестер Юнайтед».
Будем надеяться, что «МЮ» сможет выиграть Кубок Англии в этом сезоне. В прошлом сезоне мы добились большого успеха, завоевав три трофея. Теперь «Юнайтед» нужно продолжать побеждать, чтобы доказывать свой статус. Если ты не побеждаешь, то не можешь взобраться на вершину", — цитирует Ибрагимовича ESPN.
В полуфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом».
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