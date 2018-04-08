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«Реал Сосьедад» разгромил «Жирону»
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«Реал Сосьедад» разгромил «Жирону» 

Чемпионат.com 21 минуту назад
Фото: Чемпионат.com
«Реал Сосьедад» победил «Жирону» в матче 31-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 5:0.
Автором первого гола стал полузащитник Серхио Каналес, отличившийся на 11-й минуте. До перерыва хавбек Аднан Янузай удвоил преимущество «Реала Сосьедад». Во втором тайме дублем отметился полузащитник Микель Оярсабаль. Точку в матче поставил нападающий Хуанми.
«Реал Сосьедад», набрав 37 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице испанского первенства. «Жирона» (44) — на 8-й строчке.
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