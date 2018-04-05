Ещё
Ралли ретро-автомобилей состоится в рамках празднования Дня космонавтики
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ралли ретро-автомобилей состоится в рамках празднования Дня космонавтики 

Вечерняя Москва 54 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Участники мероприятия посетят места, связанные с историей покорения космоса.
Ралли ретро-автомобилей «108 минут» проведут 14 апреля в честь Дня космонавтики.
— У каждой команды будет свой бортовой журнал, подобный тем, которые первые космонавты брали в полет. Задача команды — правильно решить полученные задания и пройти локации за отведенное время, — сообщили в пресс-службе Мемориального музея космонавтики.
Чтобы стать участником ралли, необходимо пройти предварительную регистрацию, а также иметь автомобиль не моложе 30 лет, соответствующий всем нормам технической безопасности.
Также в этот день горожане смогут увидеть возле музея выставку автомобилей, связанных с освоением космоса, и посмотреть на показательные выступления кавалеристов первого оперативного полка полиции ГУ МВД столицы.
Юные москвичи смогут принять участие в гонках на педальных машинах для детей, передает «Интерфакс».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гагарин улыбнется жителям и гостям столицы с плакатов и цифровых открыток
Вечерняя Москва: последние новости
Новый вектор развития футбола Программа и Форум «Лучшие социальные проекты России» ждет своих героев Палаты Шуйских. Осколок времени
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»50
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»197
Рудковская опозорила Плющенко56
Гимнастка Корбут обвинила тренера в изнасиловании108
Голый заезд22
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение