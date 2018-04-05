Ралли ретро-автомобилей состоится в рамках празднования Дня космонавтики

Участники мероприятия посетят места, связанные с историей покорения космоса.

Ралли ретро-автомобилей «108 минут» проведут 14 апреля в честь Дня космонавтики.

— У каждой команды будет свой бортовой журнал, подобный тем, которые первые космонавты брали в полет. Задача команды — правильно решить полученные задания и пройти локации за отведенное время, — сообщили в пресс-службе Мемориального музея космонавтики.

Чтобы стать участником ралли, необходимо пройти предварительную регистрацию, а также иметь автомобиль не моложе 30 лет, соответствующий всем нормам технической безопасности.

Также в этот день горожане смогут увидеть возле музея выставку автомобилей, связанных с освоением космоса, и посмотреть на показательные выступления кавалеристов первого оперативного полка полиции ГУ МВД столицы.

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