В Яр-Сале на слёте оленеводов пройдут ярмарка и фестиваль-конкурс строганины

В предстоящие выходные, 7 и 8 апреля, в Яр-Сале пройдёт 57 Слёт оленеводов и охотников.

В дни празднования самого долгожданного праздника народов Север в районном центре развернется обширная ярмарка. Своё участие в ней подтвердили 58 индивидуальных предпринимателей и предприятий.

Торговать будут всем тем, что необходимо для жизни в суровых условиях тундры. Также на прилавках будут представлены национальная одежда, обувь и сувениры. Любой желающий сможет приобрести северные ягоды, мясо и рыбу. Гости праздника смогут попробовать уху и шашлык, а малыши — отведать сладкой ваты. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Впервые на районном Слете оленеводов и охотников состоится фестиваль-конкурс «Ямальская строганина — 2018». Приготовление северного деликатеса будет проводиться в два этапа. На первом — каждая семья за 15 минут под пристальным вниманием жюри и зрителей готовит блюдо из северной рыбы. Здесь жюри будет оценивать время исполнения, оригинальность оформления и презентацию северного блюда.

Во втором этапе участникам конкурса необходимо будет за 15 минут настрогать и изготовить самую высокую пирамиду из трёх рыбин. Будет оцениваться тонкость стружки, высота пирамиды и красота оформления блюда из строганины. В кулинарном состязании смогут принять участие семейные пары, проживающие на территории Ямальского района.

7 апреля праздник откроется выставкой декоративно-прикладного искусства, пройдут личные первенства участников по метанию тынзяна на хорей, тройному национальному прыжку, прыжкам через нарты. В этностойбище «Лимба» проведут мастер-класс по национальному народному вокалу.

Пройдёт встреча-совещание руководителей района с делегатами слёта, торжественное награждение ветеранов и передовиков производства. День завершится праздничным концертом.

8 апреля участников и гостей праздника будет сопровождать праздничная радиопрограмма Ямальского телевидения. В концертной программе выступят артисты Ямальского района и Салехарда. Пройдёт спортивное многоборье для взрослых и детей, весь день будут длиться соревнования по национальной борьбе и перетягиванию палки. Традиционно состоятся гонки на оленьих упряжках и лыжная эстафета. Ожидаются конкурсы нарт и национальной одежды, кочевой семьи, финал районного конкурса красоты «Пэдава пирибтя».