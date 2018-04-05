Титов: уходить в ночную гонку в Сочи, наверное, немножко преждевременно 

Гендиректор компании «Росгонки» Алексей Титов прокомментировал шансы проведения в России ночного этапа Формулы-1 на «Сочи Автодроме».
«Мы ведём постоянные дискуссии с различными российскими компаниями, которые могли бы провести такие работы. В том числе нужно оценивать финансовые затраты. Уходить в ночную гонку будет, наверное, немножко преждевременно. Но если появится коммерческая выгода в таком варианте, то мы пересмотрим свою позицию», — приводит слова Титова корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.