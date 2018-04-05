Александра Трусова: Меня не заставляют прыгать, наоборот — тренеры останавливают

Александра Трусова — первая в мире фигуристка, которая исполнила на соревнованиях четверные прыжки. Журналисты «Советского спорта» приехали к ней на каток, чтобы расспросить, кому пришло в голову заставить 13-летнюю девочку делать такие сложные вещи. Оказалось — она сама захотела.

С Сашей Трусовой мы встретились в «Хрустальном» — ледовом дворце на московской улице Профсоюзная. Именно отсюда одна за другой волшебным образом появляются невероятные спортсменки, которые выигрывают Олимпийские игры и чемпионаты мира, бьют мировые рекорды.

И еще они очень красивые. У Саши, например, коса не то что до пояса — намного длиннее!

— Когда я распускаю волосы, они достают до колен. Если заплести их в косу, то становятся немного короче. А на тренировках, конечно, всегда тугой пучок, вот как сейчас, — улыбается нам Александра при встрече.

— Вы — новая звезда Хрустального. После вашего невероятного проката на чемпионате мира с двумя четверными, сколько раз к вам приходили за интервью? — Вы третьи. До вас были Первый канал и немецкая журналистка.

— Саша, вы помните то время, когда пришли в фигурное катание? Или на вас надели коньки в бессознательном возрасте? — Нет, я все отлично помню. В четыре года родители подарили мне ролики. Я быстро научилась и не снимала их вообще — даже во время еды. Готова была в них спать. После этого мы решили, что с сентября надо пойти на каток. Но там все было по-другому. Первое время я без папы на лед не выходила. Потом мама с бабушкой целый год «охраняли» меня у бортика.

— Каким было ваше сегодняшнее утро? — Встала в 7.45, хотя могла позже, но я не люблю долго валяться в постели. Позавтракала, делала уроки. Потом пошла на каток — с 10 у нас была хореография. В 11.25 начался лед, до часу. А потом пришли вы.

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— Пошла на каток означает, что вы живете рядом и у вас нет утомительных поездок через весь город по пробкам? — Да, моя семья живет рядом. 10 минут ходьбы, и ты на катке.

— Ваша семья — это… — Мама с папой и два младших брата.

— Неужели скоро у нас появится еще один Плющенко? — Нет-нет! Младшему только три года, поэтому он пока не занимается ничем. Средний брат, которому восемь лет, занимается дзюдо, потому что наша папа дзюдоист.

— Папа тренер? — Нет, у него свой бизнес, но вообще он мастер спорта по дзюдо, самбо и рукопашному бою.

— Родители переехали в Москву из Рязани из-за того, что ваша спортивная карьера пошла в гору? — Во-первых, папа приехал из-за работы. И мне, конечно, нужно было переходить на более высокий уровень.

— Сразу пришли к Этери Георгиевне? — Нет. Я тогда мало что умела. Мы пришли в Хрустальный, но к другому тренеру — Александру Сергеевичу Волкову . У него я выучила все тройные, и только потом перешла в группу к Тутберидзе.

Фото: Личная страница Александры ВКонтакте

«О ЧЕТВЕРНЫХ НЕ ДУМАЛИ — Я ХОТЕЛА ПРЫГНУТЬ ТРОЙНОЙ АКСЕЛЬ»

— С какого возраста вы разучиваете прыжки? — С четырех до пяти освоила все одинарные, потом постепенно разучила двойные. В каком возрасте это произошло, я уже и не помню.

— Все тройные когда стали прыгать? — В 10 лет.

— Как родилась идея прыгать четверные? — Я всегда хотела делать то, что не делает никто. Но сначала мы не думали о четверных — я хотела прыгнуть тройной аксель. Долго просила об этом Этери Георгиевну, и, наконец, она сказала: «Давай».

— Почему она откладывала? — Ничего особенного, просто мы ждали, когда начнется период без соревнований.

— И как пошло? — Аксель не получался, но тренеры при этом поняли другое: я могу попробовать четверные. Это было чуть больше года назад, тогда мне было 12. И мы начали учить четверной сальхов.

— Точную дату, когда он впервые получился, помните? — Точную нет, но где-то в двадцатых числах апреля.

— Это же было грандиозное событие. Вы получили подарки? — Да, родители подарили мне украшение — мишку на цепочке. Ношу его всегда.

— Сколько времени ушло, чтобы разучить этот сальхов? — Сложно посчитать. Если приближались соревнования, то мы прекращали процесс, работали над основной программой. Потом снова брались за четверные. Но в общем, меньше двух месяцев.

— Докрут-недокрут — вы это чувствуете? — Конечно. Если недокрут, то нога при приземлении выворачивается иначе. А если все в порядке — то как ехал, так и едешь дальше.

— Сальхов прыгнули, что было дальше? — Отпуск. Мы поехали в Италию. Потом сборы, все постепенно восстановили. А в декабре стали работать над вторым четверным — тулупом.

«Алина и Женя — две дочки, за каждую переживаешь». Фигуристы подвели итоги ЧМ — Еще полтора-два месяца? — Нет, три дня. Было уже легче. Хоть это принципиально разные прыжки — один зубцовый, другой реберный, все же с сальховом у них много общего: с одной ноги переходишь на другую.

— А тройной аксель, из-за которого все закрутилось в прямом и переносном смысле, как поживает? — Пока не очень. У меня даже тройной лутц лучше, а он сложнее.

— Тренер часто хвалит? — За выступления на соревнованиях меня похвалили два раза — на гран-при Австралии и на чемпионате мира.

— Два раза? За все время? Не мало? — Всегда есть над чем работать. И мы работаем, а не ждем, что нас кто-то похвалит.

— Опишите одним словом Этери Георгиевну. — Сильная.

— Вы боитесь ее? — Нет, не боюсь. Почему я ее должна бояться?

— Она же строгая. — Так должно быть.

— Можно сказать, что после чемпионата мира вы проснулись знаменитой? — Насчет знаменитой не знаю, но я почувствовала внимание. Написали много про меня. Было приятно.

— Почему решили включить в программу на чемпионат мира сразу два четверных? Вы бы и одним всех сразили. — Просто в последнее время у меня не получался сальхов. А тулуп, как всем казалось, выходил лучше. Тренеры захотели поставить мне вместо сальхова тулуп, а я сказала, тогда уж давайте делать два. После выступления в финале Гран-при я спросила: «Мне с двумя ехать на мир»? Тренеры сказали: «С двумя».

Фото: Личная страница Александры ВКонтакте

«ПОЧЕМУ МНОГИЕ ДУМАЮТ, ЧТО У МЕНЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТРАВМЫ?»

— После чемпионата мира про вас писали не только восторженно. Некоторые взрослые считают, что четверные гробят вам здоровье, лишили вас детства и вообще вы бедный ребенок. — Я не бедный ребенок. Меня никто не заставляет делать то, что я делаю. Наоборот, тренеры меня иногда останавливают: «Слишком много прыгаешь! Столько не надо!»

— А что говорит мама? — Она не вмешивается — наблюдает со стороны.

— Родители не заставляют вас ходить на каток? — Нет, конечно. Я хочу этого сама. И получаю от этого удовольствие. И детства меня тоже никто не лишал. Я делаю все то же, что и другие дети: катаюсь на велосипеде, хожу в кино, учусь в школе. Пусть за меня никто не беспокоится, у меня все хорошо.

Трусова исполняет невероятные прыжки. Она выиграет следующую Олимпиаду?

— Травмы не беспокоят? — Почему многие думают, что у меня обязательно должны быть травмы? Их не было и, надеюсь, не будет. Если все правильно делать — то травм можно избежать. Была только одна неприятная история в самом начале карьеры: девочка, которая каталась рядом, пробила мне коньком ногу. Мы слишком близко вращались.

— Как вы относитесь к словам «вырастет и у нее все развалится»? — Не развалится, если продолжать так же работать.

— Родители и тренер не запрещают вам читать подобные тексты и комментарии? — Они просят не обращать на это внимания, проходить мимо. Но иногда я открываю статью, дохожу до комментариев, и если начинается «не доживет, не допрыгает», сразу выхожу.

— Бывает, что вбиваете в поисковиках «Трусова» и смотрите, что нового про вас появилось. — В youtube так делаю. Там много видео появляется. Ролик со своим выступлением на чемпионате мира я посмотрела раз пять уже.

— Как у вас дела с подписчиками в соцсетях? — До чемпионата мира в инстаграме у меня было 30 тысяч. За «мир» прибавилось еще десять. Но сразу после этого мой аккаунт заблокировали. Сказали, что слишком быстро растет. Аккаунт в итоге удалили, и восстановить его нельзя. Пришлось заводить новый.

Фото: Личная страница Александры ВКонтакте

«НА ТРЕНИРОВКАХ ДЕЛАЮ КАСКАД ЛУТЦ-РИТТБЕРГЕР-РИТТБЕРГЕР-ОЙЛЕР-САЛЬХОВ-ОЙЛЕР-САЛЬХОВ-ОЙЛЕР-САЛЬХОВ»

— У многих фигуристов есть убийственные приемы для соперников, которые они применяют перед соревнованиями, чтобы создать психологическое преимущество. Что у вас заготовлено на этот случай? Какой самый насыщенный каскад, который вы исполняете на тренировках и разминках? — На разминке перед соревнованиями я ничего такого не делаю. А вот на тренировках да, делаю каскад из тройных лутц-риттбергер-риттбергер-ойлер-сальхов-ойлер-сальхов-ойлер-сальхов. Но вы бы видели, как Алина Загитова делает подряд риттбергеры без ойлеров. Я даже не знаю, сколько подряд она их может сделать. Много!

— Вы тренируетесь в одной группе? — Да, каждый день.

— А с Липницкой на катке пересекались? — Когда я пришла в группу Тутберидзе, ее уже не было. Но вообще на катке я ее встречала, тогда я еще тренировалась у Волкова.

— В тот момент, когда Евгения Медведева завершила произвольную программу на Олимпиаде, но оценки еще не были объявлены, как вам казалось — кто победил: Женя или Алина? — Это невозможно было понять, потому что и Женя и Алина выступили прекрасно. Я очень хотела, чтобы им обеим дали золотые медали.

— Вы завели будильник и смотрели это в прямом эфире или глянули днем, когда появилось время? — Конечно, в прямом эфире, но будильник я не заводила — и без него встаю рано.

— Вы дружите с Загитовой и Медведевой? Или разница в возрасте мешает? — Сначала боялась даже разговаривать с ними, но потом, когда они сами начали со мной общаться, мы подружились.

— Чем занимались в свободное время в Новогорске? — Отдыхали. В основном с телефоном. А что еще? Телевизор? Нет, это неинтересно, у меня даже дома в комнате его нет.

— А что есть в комнате? — Моя мебель и домик для моей любимой собаки Тины. Мне ее подарили за дупель, это двойной аксель. Собака моя — чихуахуа. Кило семьсот весит. А когда подарили, она весила 700 грамм, тогда ей было 2 месяца. Очень люблю ее наряжать. У нее такой гардероб! Когда бываю за границей, привожу ей новую одежду оттуда. Мама привозит для нее сумки. Это забавно очень!

Фото: Личная страница Александры ВКонтакте

«100 БАЛЛОВ ЗА ТЕХНИКУ? ЭТО ВОЗМОЖНО»

— Как вы думаете, почему именно у вас получилось впервые сделать то, что никто в мире не смог. Что вам помогло? — Трудолюбие.

— Трудолюбивых много. Не скромничайте — вы же суперталант. — Об этом не мне судить. Просто надо хотеть — и тогда все получится.

— Над чем вы работаете сейчас? — Следующая моя задача — сделать нормально лутц. Потом будем думать. Там останется риттбергер и флип. Флип — это практически то же самое что и лутц, только с другого ребра.

— Возможно ли набрать 100 баллов за технику? — Конечно. Если прыгнуть красивее, чем я это делала. А если еще один прыжок добавить, тогда и говорить нечего.

— Не пугайте, вы и так набираете за технику больше, чем некоторые мужчины! — Да, мы их догоняем. А когда изменят правила и в программе у них будет семь прыжков, как и у нас, — тогда догонять будет легче.

— О чем вы мечтаете? — О победе на Олимпийских играх, о чем же еще?