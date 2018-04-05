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Около 17% болельщиков воспользуется правом бесплатного проезда во время ЧМ-2018
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Около 17% болельщиков воспользуется правом бесплатного проезда во время ЧМ-2018 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
По его словам, из 2,6 млн болельщиков, по расчетам, поездами в бесплатном режиме воспользуются около 450 тысяч человек. Для этого будет задействовано 1 176 вагонов.
Малинин также напомнил, что граждане, имеющие паспорта болельщиков, напрямую с железнодорожного вокзала Нижнего Новгорода бесплатно смогут уехать в Санкт-Петербург, Москву, Казань, Саранск и Самару. «Что касается остальных городов, где будут проводиться матчи ЧМ, для того, чтобы попасть туда на поездах, болельщикам придется воспользоваться транспортными узлами Москвы», — отметил он.
Напомним, матчи ЧМ пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде, Калининграде, Саранске, Екатеринбурге и Сочи. В частности, в Нижнем Новгороде18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля — одна восьмая финала, 6 июля — четвертьфинал.
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