Весне дорогу: в Ботаническом саду распустились первоцветы

Явный и самый приятный для петербуржцев признак весны — первоцветы — появились на территории Ботанического сала имени Петра Великого. Об этом сотрудники учреждения рассказали в видеотрансляции, опубликованной в группе «Вконтакте».

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"Все, если уж Ботанический сад объявил о приходе весны, то она точно добралась до Питера. Первоцветам ура-а-а! Весне привет!", — отмечают в комментариях горожане. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.