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Ивелин Попов: Обыграем «Ахмат», если выполним все задания Бердыева
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Ивелин Попов: Обыграем «Ахмат», если выполним все задания Бердыева 

Советский спорт 2 часа назад
— Чувствуете, что стали своим в «Рубине»? В последних матчах вы были одним из лучших… — У меня изначально не было никаких проблем. Когда я приехал, уже знал многих игроков. Меня приняли хорошо. Я не чувствую себя одним из лучших или что-то такое… Самое главное — принести «Рубину» больше побед.
— В этом сезоне вы уже играли против «Ахмата» в составе «Спартака». Что скажете об этом сопернике? — Все знают, что «Ахмат» — хорошая команда, всегда мотивированная. Всегда тяжело против них играть. Но если выполним все задания нашего главного тренера — выиграем, — сказал Попов.
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