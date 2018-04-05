Ивелин Попов: Обыграем «Ахмат», если выполним все задания Бердыева

— Чувствуете, что стали своим в «Рубине»? В последних матчах вы были одним из лучших… — У меня изначально не было никаких проблем. Когда я приехал, уже знал многих игроков. Меня приняли хорошо. Я не чувствую себя одним из лучших или что-то такое… Самое главное — принести «Рубину» больше побед.