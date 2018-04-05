НСН заняла 4-е место в рейтинге самых цитируемых российских информагентств

Независимая исследовательская компания «Медиалогия» подготовила очередной ежемесячный рейтинг самых цитируемых российских СМИ.

По итогам февраля 2018 года ИА «Национальная Служба Новостей» традиционно уже вошло в ТОП-5 федеральных информагентств по индексу цитируемости (ИЦ) и заняло там почетное четвертое место.

Индекс цитируемости НСН феврале 2018 г. — 973,57.

Рейтинг

Название объекта

5 826,01 ИА «Национальная служба новостей»

973,57 URA.RU 729,60 Рейтинги «Медиалогии» являются наиболее релевантными измерителями медиапространства. Поэтому высокий индекс цитируемости от «Медиалогии» свидетельствует о влиятельности информационного ресурса и доверии к нему со стороны медиа.

«Национальная Служба Новостей» — информационное агентство, которое обеспечивает новостями и оперативной информацией сразу четыре радиостанции — «Наше радио», «ROCK FM», «Best FM» и «Радио Джаз». Все новости публикуются на сайте НСН — nsn.fm, который по данным независимого счетчика РЕЙТИНГ@MAIL.RU входит в ТОП-25 самых посещаемых сайтов российских СМИ (по данным за март 2018 г.)

Ежедневно выпуски «Национальной Службы Новостей» в радиоэфирах слушают полтора миллиона жителей Москвы. Совокупная аудитория слушателей НСН по России — 4,2 миллиона человек в день.

Пресс-центр информационного агентства НСН является одной из самых популярных медиаплощадок Москвы: по итогам 2017 г. пресс-центр НСН посетило более 3-х тысяч журналистов и 455 спикеров и ньюсмейкеров.