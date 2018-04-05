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НСН заняла 4-е место в рейтинге самых цитируемых российских информагентств
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НСН заняла 4-е место в рейтинге самых цитируемых российских информагентств 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Независимая исследовательская компания «Медиалогия» подготовила очередной ежемесячный рейтинг самых цитируемых российских СМИ.
По итогам февраля 2018 года ИА «Национальная Служба Новостей» традиционно уже вошло в ТОП-5 федеральных информагентств по индексу цитируемости (ИЦ) и заняло там почетное четвертое место.
Индекс цитируемости НСН феврале 2018 г. — 973,57.
Рейтинг
Название объекта
12 478,31  МИА «Россия сегодня»
11 980,03  ИНТЕРФАКС
5 826,01  ИА «Национальная служба новостей»
973,57  URA.RU  729,60  Рейтинги «Медиалогии» являются наиболее релевантными измерителями медиапространства. Поэтому высокий индекс цитируемости от «Медиалогии» свидетельствует о влиятельности информационного ресурса и доверии к нему со стороны медиа.
«Национальная Служба Новостей» — информационное агентство, которое обеспечивает новостями и оперативной информацией сразу четыре радиостанции — «Наше радио», «ROCK FM», «Best FM» и «Радио Джаз». Все новости публикуются на сайте НСН — nsn.fm, который по данным независимого счетчика РЕЙТИНГ@MAIL.RU входит в ТОП-25 самых посещаемых сайтов российских СМИ (по данным за март 2018 г.)
Ежедневно выпуски «Национальной Службы Новостей» в радиоэфирах слушают полтора миллиона жителей Москвы. Совокупная аудитория слушателей НСН по России — 4,2 миллиона человек в день.
Пресс-центр информационного агентства НСН является одной из самых популярных медиаплощадок Москвы: по итогам 2017 г. пресс-центр НСН посетило более 3-х тысяч журналистов и 455 спикеров и ньюсмейкеров.
Национальная Служба Новостей: последние новости
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