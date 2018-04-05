ТРЦ «Седьмое небо» закроют на дни матчей ЧМ-2018

ТРЦ «Седьмое небо» не будет работать в дни матчей чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде. Об этом корреспонденту ИА «В городе N» сообщила начальник отдела маркетинга ГАУ НО «Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий» Софья Юдина на бизнес-форуме «Ключевые аспекты подготовки к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России» 5 апреля.

В рамках ЧМ-2018 новый стадион на Стрелке примет шесть матчей. Согласно жеребьевке, на групповом этапе 18 июня в Нижнем Новгороде сборная Швеции сыграет со сборной Республики Корея, 21 июня Аргентина встретится с Хорватией, 24 июня Англия сразится с Панамой, а 27 июня футболисты Швейцарии поборются со спортсменами из Коста-Рики.

Также в столице ПФО состоятся встречи 1/8 и 1/4 финала чемпионата.

Напомним, чемпионат мира по футболу FIFA 2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. На это время в Нижнем Новгороде будет выделен транспортный периметр в районе нового стадиона на Стрелке, въезд в границы которого планируется осуществлять строго по аккредитации.

Фото: shopandmall.ru