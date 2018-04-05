Виктор Тихонов: Случился маленький коллапс, из-за которого мы проиграли

Счет в серии стал 2-2, следующая игра пройдет в Петербурге в пятницу.

— Самой большой проблемой у нас была реализация моментов. Загубили много возможностей: выход два в одного, три в два, по пустым воротам тоже бросали, — сказал форвард.

— Что произошло со СКА в первые минуты третьего периода, когда команда пропустила две шайбы? — Это был ключевой момент матча. ЦСКА держал свой темп и, наверное, даже добавил, а мы, наоборот, чуть сбавили. Это должно послужить нам уроком: нельзя так делать. Надо всегда сохранять концентрацию на сто процентов. В итоге случился маленький коллапс, и мы из-за этого проиграли матч.

— После этого поражения СКА не потеряет былую уверенность в собственных силах? — Думаю, что нет. Мы уже через это проходили по ходу текущего сезона, и в плей-офф у нас не раз такое бывало. Это нам урок, мы просто должны взять себя в руки, опять настроиться и готовиться к следующему матчу.