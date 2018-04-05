Шандор Варга: Венгер следит за Головиным два года, его цена — от 20 млн евро и выше

«Скаутская команда у всех английских клубов на высочайшем уровне. Это особенная стадия Лиги Европы и матчу будет приковано повышенное внимание. Надо понимать, что Венгер хочет пройти дальше и это игра не против Головина и не просмотр Головина, а игра против ЦСКА в целом.

Венгер следит за Головиным уже два года. И Арсен просил у меня номер Леонида Слуцкого. Со Стасом Черчесовым тоже общались по его поводу. Тут важны не только футбольные качества, но и человеческие, поскольку атмосфера в раздевалке „Арсенала“ всегда была важна для тренера.

Когда я Олега Лужного в 1999 году устраивал в „Арсенал“, то Венгер больше интересовался его человеческими качествами, потому, что до этого киевское „Динамо“ Лужного выбило „Арсенал“ из Лиги чемпионов и никаких вопросов относительно игровых способностей Олега у него не было.

Цена за Головина — от 20 миллионов евро и выше. Не думаю, что клуб АПЛ будет долго думать по поводу цены — это вопрос нескольких секунд. Главное, чтобы игрок понравился», — цитирует Варгу Sport24.ru.

Сегодня, 5 апреля, в Лондоне состоится матч ¼ финала Лиги Европы между «Арсеналом» и ЦСКА. Ответная игра состоится 12 апреля в Москве.