Британия отказала в визе Виктории Скрипаль 

Власти Великобритании приняли решении не выдавать визу двоюродной сестре Юлии Скрипаль Виктории. Об этом сообщает BBC.
По данным источника BBC в английском правительстве, желание Виктории Скрипаль навестить Юлию удовлетворено не будет.
Ранее российское диппредставительство в Лондоне поддержало намерение Виктории приехать в госпиталь в Солсбери к сестре, пострадавшей в результате покушения. «Исходим из того, что британские власти, руководствуясь гуманитарными соображениями, оперативно выдадут ей визу», — заявили в пресс-службе российского посольства.
Напомним, что британские врачи констатировали быстрое поправку здоровья Юлии Скрипаль неделю назад. 6 апреля также стало известно об улучшении здоровья ее отца, экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.