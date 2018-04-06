Британия отказала в визе Виктории Скрипаль

Власти Великобритании приняли решении не выдавать визу двоюродной сестре Юлии Скрипаль Виктории. Об этом сообщает BBC.

По данным источника BBC в английском правительстве, желание Виктории Скрипаль навестить Юлию удовлетворено не будет.

Ранее российское диппредставительство в Лондоне поддержало намерение Виктории приехать в госпиталь в Солсбери к сестре, пострадавшей в результате покушения. «Исходим из того, что британские власти, руководствуясь гуманитарными соображениями, оперативно выдадут ей визу», — заявили в пресс-службе российского посольства.