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Москва призвала Лондон объяснить причину отказа в визе Виктории Скрипаль
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Москва призвала Лондон объяснить причину отказа в визе Виктории Скрипаль 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Российская сторона ожидает разъяснений Лондона по поводу ситуации с выдачей визы двоюродной сестре Юлии Скрипаль Виктории. Об этом заявила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Мы настоятельно призываем Великобританию сделать официальное заявление, объясниться по поводу того, что происходит с визой для Виктории Скрипаль. Мы исходим из того, что, по крайней мере, из гуманитарных соображений Великобритания, официальные лица обязаны найти в себе силы и официально высказаться по поводу хотя бы этого аспекта", — заявила Захарова.
Также российский дипломат прокомментировала предположение, что Москва каким-то образом пытается использовать Викторию Скрипаль в своих интересах. «Сейчас посыпались сообщения опять со ссылкой на неназванные источники в британских структурах, Форин офисе… Версии разнятся, — сказала Захарова. — Одни говорят, что виза не выдана в связи с тем, что якобы, с точки зрения Лондона, приезд Виктории Скрипаль организуется чуть ли не Кремлем. Полный абсурд», — отметила Захарова.
Ранее канал BBC со ссылкой на неназванный источник сообщил об отказе властей Великобритании выдать визу Виктории Скрипаль, сообщившей о своем намерении посетить Юлию еще неделю назад.
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