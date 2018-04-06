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Страх и слезы: Пугающие подробности разговора Юлии Скрипаль с сестрой
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Страх и слезы: Пугающие подробности разговора Юлии Скрипаль с сестрой 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Вскрылись неизвестные подробности беседы Юлии Скрипаль с двоюродной сестрой Викторией. Вторая считает, что Юлия странно себя вела, как будто бы их диалог кто-то контролировал.
После общения Виктории по телефону с пациенткой окружного госпиталя Солсбери, у следователей и СМИ возникло много вопросов. Их разговор произошел сразу после того, как Виктория дала интервью британским журналистам.
При этом девушка пожаловалась прессе на то, что у нее нет возможности переговорить по телефону с родственниками. «Я в такие совпадения не верю!», — цитирует Викторию "Московский комсомолец". Юлия позвонила в 12.30 5 апреля с незнакомого британского номера.
Виктория быстро обратила внимание на пугающие странности диалога. «Ритм и интонации точно ее. Она всегда говорит размеренно и спокойно. Но вот лично у меня создалось такое впечатление, что она будто читала по листу. Как будто над ней кто-то стоял и контролировал процесс. Когда она отвечала на мои вопросы, ее голос дрожал и прыгал… В конце разговора у меня сложилось впечатление, что она вот-вот разрыдается», — рассказала девушка.
Также стало известно, что британские власти отказались выдать визу Виктории Скрипаль. Об этом сообщил в своем Twitter журналист BBC Джеймс Ландейл со ссылкой на источник. «По-видимому, Россия пытается использовать Викторию в качестве пешки», — написал он. Ранее посольство России направило ноту с просьбой выдать визу племяннице Скрипаля.
Напомним, что Сергей и Юлия Скрипаль были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери в юго-западной Англии. Правоохранительные органы Соединенного Королевства заявили, что бывший сотрудник ГРУ был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработка которого якобы велась в СССР.
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