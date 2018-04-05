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Виктория Скрипаль в эфире «России-1» поговорила со своей сестрой
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Виктория Скрипаль в эфире «России-1» поговорила со своей сестрой 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Программа «60 минут по горячим следам» вышла на экраны вечером в среду, 4 апреля. В ходе короткого разговора Юлия сообщила, что с ней и её отцом все нормально. Сейчас она получила телефон на время. В скором времени Юлию выпишут из больницы. Она предупредила Викторию Скрипаль, что ей вряд ли дадут визу в Англию, поэтому она не сможет приехать.
Ранее мы сообщали о том, что женщина планирует поездку к родственникам.
Напомним, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили в Солсбери.
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