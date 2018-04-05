Виктория Скрипаль в эфире «России-1» поговорила со своей сестрой

Программа «60 минут по горячим следам» вышла на экраны вечером в среду, 4 апреля. В ходе короткого разговора Юлия сообщила, что с ней и её отцом все нормально. Сейчас она получила телефон на время. В скором времени Юлию выпишут из больницы. Она предупредила Викторию Скрипаль, что ей вряд ли дадут визу в Англию, поэтому она не сможет приехать.

Ранее мы сообщали о том, что женщина планирует поездку к родственникам.