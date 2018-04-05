Сестры милосердия храма у Соломенной сторожки посетили Сретенский мужской монастырь

В Вербное воскресенье члены Никольского сестричества с настоятелем храма святителя Николая у Соломенной сторожки протоиереем Владимиром Новицким посетили Сретенский мужской монастырь. Именно здесь хранится точная копия Туринской плащаницы, которой и приехали поклониться паломники из Тимирязевского.

— Паломнические поездки по святым местам дают возможность укрепить силы, и это особенно важно, когда впереди Страстная седмица, — поделилась одна из сестер.

Напомним, более 20 сестер милосердия, которые служат при храме, заботятся о пациентах медицинских учреждений, расположенных в Северном округе столицы, помогают инвалидам по хозяйству. Каждая из сестер прошла необходимые курсы. (мю)