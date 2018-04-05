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Сестры милосердия храма у Соломенной сторожки посетили Сретенский мужской монастырь
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Сестры милосердия храма у Соломенной сторожки посетили Сретенский мужской монастырь 

Управа района Тимирязевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В Вербное воскресенье члены Никольского сестричества с настоятелем храма святителя Николая у Соломенной сторожки протоиереем Владимиром Новицким посетили Сретенский мужской монастырь. Именно здесь хранится точная копия Туринской плащаницы, которой и приехали поклониться паломники из Тимирязевского.
— Паломнические поездки по святым местам дают возможность укрепить силы, и это особенно важно, когда впереди Страстная седмица, — поделилась одна из сестер.
Напомним, более 20 сестер милосердия, которые служат при храме, заботятся о пациентах медицинских учреждений, расположенных в Северном округе столицы, помогают инвалидам по хозяйству. Каждая из сестер прошла необходимые курсы. (мю)
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