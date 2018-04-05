Руководитель тюменского штаба Собчак: хотим провести в гордуму одного-двух кандидатов

«Моя среднесрочная задача — подготовка к выборам в городскую думу в сентябре. Это процесс тоже сложный. Мы собираемся выставлять независимых кандидатов. Проводим сейчас даже некий конкурс: всем людям, которые так или иначе понимают, в чем заключается депутатская работа, имеют общественные проекты, хотят работать на благо города, мы оказываем поддержку, помогаем развиваться. Вкладываем свои силы и ресурсы в то, чтобы их обучать, направлять, помочь получить эти мандаты», — говорит Антон Михальчук.

Но ресурсов у сторонников Собчак на это пока не хватает. Они собираются искать себе поддержку.

«Поэтому к выборам в городскую думу мы готовим коалицию со штабом Навального , с «Открытой Россией». Если еще какие-то оппозиционеры будут готовы нас поддержать, мы открыты к диалогу. Мы собираем внесистемную оппозицию в единый кулак», — отметил руководитель штаба.

При этом планам о сотрудничестве с Алексеем Навальным не помешает ссора оппозиционеров в послевыборном эфире.

«Это наша местная инициатива. То, что происходит «наверху», разнится с тем, что «внизу». Мы понимаем, что амбиции лидеров порой не дают им взаимодействовать, но на местном уровне это нам не мешает», — говорит Михальчук.

По его словам, готовятся к осенним выборам они основательно — уже проведена так называемая «Школа городского депутата».

«Приезжали люди, которые готовили муниципальных депутатов к осенней кампании-2017 в Москве. У этих политтехнологов был очень хороший результат, они провели четверть кандидатов от общего числа прошедших. Они обучили наши ребят: как оформлять документы, как вести избирательную кампанию. Десять человек уже заявились. В течение месяца я продолжу набирать кандидатов: хотите — пожалуйста! Главное, чтобы были светлые идеи и желание нести пользу городу и людям, а не себе», — считает активист.

В тюменском штабе Собчак планирует выдвигать кандидатов как по одномандатным округам, так и от партии по списку. «Наши оценки следующие: постараемся провести одного-двух кандидатов», — говорит Антон Михальчук.

Есть у сторонников Ксении Собчак планы и на федеральном уровне.

«Собчак хочет баллотироваться на пост мэра Санкт-Петербурга, Гудков — мэра Москвы. Плюс есть задача подготовиться к выборам в государственную думу 2021 года. Далеко не все регионы будут в этом участвовать. Было тридцать пять штабов, из них примерно половина продолжит работу. Мы среди них. Это было нашей инициативой. Мы могли спокойно закончить после выборов и разойтись, но настояли на том, чтобы партию нам оставили. Тем более, юридическое лицо уже существует, сейчас мы расширяемся, вводим новых членов и начинаем работать», — отметил сторонник Ксении Собчак.

Также ожидается, что произойдет ребрендинг партии «Гражданская инициатива» под «Партию перемен». Именно с «Инициативой» тюменские активисты попытаются работать. Правда, если смогут договорится. «Там люди уже давно, не все хотят отдавать свое положение в партии. Попробуем что-то предпринять», — отметил Антон Михальчук.

Он также признал, что люди пока «не особо „просыпаются“, не помогают с партией». Еще один занимательный факт — предвыборную программу Собчак пришлось немного переориентировать, потому что оказалось, что средний возраст сторонников по стране — 43-50 лет.

«Но молодежь у нас есть, и я всегда готов ее включить в работу. Скажем, в предвыборном штабе я был самым взрослым. Мне 27 лет. Остальным — от 19 до 25. Что касается предстоящих выборов: есть у нас парень, 18 лет, живет в Заречном микрорайоне. Хочет стать депутатом. Почему нет? Мы помогаем ему разработать общественный проект, помогаем с ресурсами. Он прошел нашу «Школу городского депутата». Еще один кандидат — 20 лет», — заключил Антон Михальчук.