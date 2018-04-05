Школьники Ленобласти посоревнуются в декламации текстов

В Ленинградской области состоится региональный этап конкурса юных чтецов «Живая классика».

Мероприятие пройдет 6 апреля, начало в 11:00 на базе Ленинградского областного центра развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» (поселок Лисий Нос, улица Новоцентральная, 21/7).

В рамках конкурса участники из 5 — 11 классов выбирают отрывок из любимого прозаического произведения, которое не входит в школьную программу по литературе, и соревнуются в декламации текстов.

В текущем году на региональном этапе в Ленобласти примут участие 54 победителя муниципальных этапов конкурса из 18 муниципальных образований региона. Победители регионального этапа конкурса в мае 2018 года будут представлять Ленобласть на Всероссийском финале в детском центре «Артек».