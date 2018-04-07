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«Рубин» одержал волевую победу над «Ахматом»
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«Рубин» одержал волевую победу над «Ахматом» 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: twitter.com/fcrk
Казанский «Рубин» одержал волевую победу над грозненским «Ахматом» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:2, сообщает ТАСС.
Счет в матче открыл игрок «Ахмата» Магомед Митришев, отличившись уже на 17-й секунде встречи. Его гол стал самым быстрым в нынешнем сезоне чемпионата России.
"Рубин" во втором тайме забил три мяча. Дублем отметился Сердар Азмун, еще один мяч добавил Ивелин Попов. На 86 минуте Митришев оформил дубль, но это не спасло «Ахмат» от поражения.
"Рубин" набрал 31 очко и поднялся на восьмое место в таблице. «Ахмат» с 27-ю баллами остался на 11-й строчке.
Чемпионат России. РФПЛ. 25-й тур "Рубин" (Казань) — «Ахмат» (Грозный) — 3:2 Голы: 0:1 — Митришев, 1; 1:1 — Попов, 49; 2:1 — Азмун, 63; 3:1 — Азмун, 70; 3:2 — Митришев, 86
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