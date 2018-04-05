Ковач является основным претендентом на пост наставника «Баварии»

«Бавария» рассматривает Нико Ковача в качестве основного претендента на пост главного тренера мюнхенцев. На данный момент хорватский специалист возглавляет «Айнтрахта» из Франкфурта. Известно, что по одному из пунктов контракта наставник может покинуть стан франкфуртцев в случае, если ему поступит предложение от «Баварии». Об этом сообщает Спотс.Ru со ссылкой на немецкое издание Bild.

Отмечается, что одним из дополнительных факторов приглашения Ковача на работу в Мюнхен является то, что спортивным директором клуба является Хасан Салихамиджич , с которым Ковач был партнером по «Баварии» в бытность игроком. Они совместно защищали цвета клуба с 2001 по 2003 год.

Напомним, что нынешний тренер «Баварии» Юпп Хайнкесс покинет свой пост по окончании сезона. Он принял команду на один сезон несмотря на уговоры со стороны руководства остаться на тренерском мостике на более продолжительный срок.

Ковач вместе с «Айнтрахтом» по итогам 28 туров занимает в чемпионате Германии шестую строчку.