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Игорь Чугайнов: Прока от того, что футбольные регионы станут вариться в собственном соку, не будет
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Игорь Чугайнов: Прока от того, что футбольные регионы станут вариться в собственном соку, не будет 

Советский спорт 2 часа назад
Старший тренер курского «Авангарда» Игорь Чугайнов скептически оценил выдвинутый в Госдуме тезис Валерия Газзаева о том, что в ФНЛ должны выступать 36 команд, поделенные на три зоны.
— Первый вопрос — как делить эти 36 команд? Нет, ну как вы это видите? За Уральским хребтом в ФНЛ базируются только 4-5 клубов, — цитирует Чугайнова «Матч ТВ». — Если поднимать команды из ПФЛ, уровень вообще рухнет. Отмечу еще один момент — логистика. Тот же «Луч» летает в Томск или Красноярск через Москву. Никакой экономии денег и времени не будет. Да и интереса к первенству, мягко говоря, не прибавится. В прошлом сезоне в ФНЛ, допустим, выступало московское «Динамо», в этом — «Крылья Советов», — брендовые клубы, на которые хотят посмотреть болельщики. Лишить этой возможности Дальний Восток и Сибирь? Прока от того, что футбольные регионы станут вариться в собственном соку, не будет. Все эти реформы нам выходят боком. Мы уже перешли на «осень — весна» — и что получили? Есть цифры. Проанализируйте их, посмотрите. Посещаемость в ФНЛ упала, ПФЛ загибается. На Дальнем Востоке просто беда. В Кемеровской области, которая дала много хороших игроков, футбола вообще не осталось. В Белгородской области исчезли «Старый Оскол» и «Губкин»… Перечислять можно долго. Мы не на том сосредоточены.
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