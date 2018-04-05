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Курские спасатели призывают жителей области не выходить на тонкий лёд
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Курские спасатели призывают жителей области не выходить на тонкий лёд 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
За несколько теплых дней лёд на реках и озерах подтаял и стал хрупким
Его средняя толщина составляет 5-7 сантиметров, и лишь в отдельных местах чуть более 15 сантиметров. Но и такой «толстый» лёд весной очень обманчив. Сама его структура стала «игольчатой» и он потерял свою прочность, на ледяном панцире появилось очень много трещин и разломов. В некоторых местах, как убедились инспекторы ГИМС в ходе рейда, лёд уже отошёл от берега.
— Сейчас мы убедительно просим граждан не допускать выхода на лёд, особенно это касается отчаянных любителей зимнего лова, так и пешеходов, привыкших сокращать свой путь по льду, — поясняет главный государственный испектор ГИМС по Курской области Владимир Потанин. — Внимательно следите за своими детьми и не позволяйте им посещать водоёмы в период вскрытия льда!
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