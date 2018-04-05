Ещё
Демар: абсолютно не согласен с решением о дисквалификации
Далее:
Читайте также:
Ещё

Демар: абсолютно не согласен с решением о дисквалификации 

Чемпионат.com 2 часа назад
Французский велогонщик FDJ Арно Демар заявил, что не согласен со своей дисквалификацией во время вчерашней велогонки «Схелдепрейс», которая прошла в Бельгии.
35 велогонщиков вместе с Демаром были дисквалифицированы судьями за то, что пересекли железнодорожную линию на красный свет. Первая группа успела проехать на зелёный свет, группа Демара — нет. Перед гонкой француз считался одним из фаворитов.
«Абсолютно не согласен с решением судейской комиссии. Я не мог предсказать, что огонь светофора поменяется на красный, когда мы окажемся на железной дороге. Я знал о возможных последствиях в связи с тем, что произошло на «Париж — Рубэ» в 2015 году», — написал Демар в своём «твиттере».
Чемпионат.com: последние новости
Исинбаева: оказывается, быть мамой двоих детей не так уж просто Адвокат Маркус Мотта – о Тьяго Силве, Неймаре, «Барселоне», «ПСЖ» Дмитрий Губерниев — об итогах чемпионата России по биатлону
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»70
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»262
Рудковская опозорила Плющенко57
Украинец предупредил о последствиях бойкота ЧЕ в РФ
Гимнастка Корбут обвинила тренера в изнасиловании110
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение