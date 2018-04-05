Демар: абсолютно не согласен с решением о дисквалификации

Французский велогонщик FDJ Арно Демар заявил, что не согласен со своей дисквалификацией во время вчерашней велогонки «Схелдепрейс», которая прошла в Бельгии.

35 велогонщиков вместе с Демаром были дисквалифицированы судьями за то, что пересекли железнодорожную линию на красный свет. Первая группа успела проехать на зелёный свет, группа Демара — нет. Перед гонкой француз считался одним из фаворитов.

«Абсолютно не согласен с решением судейской комиссии. Я не мог предсказать, что огонь светофора поменяется на красный, когда мы окажемся на железной дороге. Я знал о возможных последствиях в связи с тем, что произошло на «Париж — Рубэ» в 2015 году», — написал Демар в своём «твиттере».