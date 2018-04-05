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Международные вопросы нельзя решать без России, заявил французский сенатор
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Международные вопросы нельзя решать без России, заявил французский сенатор 

РИА Новости 2 часа назад
ПАРИЖ, 5 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Никакие крупные вопросы международной повестки дня нельзя решать без России, заявил в четверг глава комитета французского Сената по международным делам Кристиан Камбон.
"Ни один из крупных международных вопросов не может быть разрешен без России", — приводит пресс-служба Сената слова Камбона по итогам совместного заседания с российскими сенаторами.
Группа сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым прибыла в Париж, где прошло совместное заседание комитетов по международным делам Сената Франции и Совета Федерации. На заседании был представлен совместный российско-французских доклад об отношениях двух стран.
"Мы хотим иметь с нашими российскими коллегами откровенный, недвусмысленный, взыскательный диалог. В нашем докладе мы просим Россию соблюдать международное право. Также мы касаемся культурного, экономического и технологического взаимодействия", — добавил Камбон.
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