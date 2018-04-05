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Неделю спорта объявили в школе на Костромской
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Неделю спорта объявили в школе на Костромской 

Управа Алтуфьевского района 2 часа назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В школе №1370 Алтуфьевского района продолжается Неделя спорта. Во вторник, 3 апреля, для учащихся была организована интеллектуальная игра, посвященная XXIII Зимним олимпийским играм. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.
«Прошел мастер-класс по баскетболу для учащихся средней школы и учителей. Продолжаются спортивные баталии по различным видам спорта: ребята 11 классов играли в волейбол, 5-6 классов — в пионербол. Был проведен конкурс на звание «лучшего прыгуна» через скакалку. Неделя продолжается, готовимся к первенству комплекса по шахматам», — говорится в сообщении.
Напомним, школа №1370 находится по адресу: Костромская улица, дом 14, корпус 1. (вт)
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