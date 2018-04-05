В Нижнем Новгороде запретят оборот гражданского оружия

Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области информирует о том, что в соответствии с пунктом 12 Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года» с 25 мая по 25 июля 2018 года в субъектах Российской Федерации, на территориях которых вводятся усиленные меры безопасности (в том числе Нижегородская область) запрещен оборот гражданского оружия.

Понятие оборот гражданского оружия включает в себя ношение, перевозку, транспортирование, использование оружия.

В ведомстве напомнили, что с 1 марта и до начала весенней охоты на пернатую дичь запрещена любительская и спортивная охота на все виды животных. Исключением является участие в мероприятиях по регулированию численности охотничьих ресурсов. Нарушители будут привлечены к ответственности по всей строгости действующего природоохранного законодательства.

Ранее сообщалось, что по данным комитета госохотнадзора Нижегородской области в 2018 году сезон весенний охоты открыт с 14 по 23 апреля в южной части региона и с 21 по 30 апреля — в северной. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в период весенней охоты 2018 года в общедоступных охотничьих угодьях начнется со 2 апреля 2018 года.