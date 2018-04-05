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В Ростове-на-Дону закроют ярмарку на время проведения матчей ЧМ-2018
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В Ростове-на-Дону закроют ярмарку на время проведения матчей ЧМ-2018 

Rambler News Service 2 часа назад
Ярмарку у стадиона «Труд» в Ростове-на-Дону закроют на время проведения в городе матчей Чемпионата мира по футболу, сообщает RostovGazeta со ссылкой на слова замглавы городской администрации по вопросам ЖКХ Владимира Сакеллариуса.
«Проблемным вопросом по стадиону «Труд» являлась также торговая ярмарка. В настоящее время этот вопрос решен — ярмарка перенесена на улицу Фрунзе. В период проведения чемпионата она функционировать не будет», — заявил Сакеллариус.
Матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут в период с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.
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