В Ростове-на-Дону закроют ярмарку на время проведения матчей ЧМ-2018

Ярмарку у стадиона «Труд» в Ростове-на-Дону закроют на время проведения в городе матчей Чемпионата мира по футболу, сообщает RostovGazeta со ссылкой на слова замглавы городской администрации по вопросам ЖКХ Владимира Сакеллариуса

«Проблемным вопросом по стадиону «Труд» являлась также торговая ярмарка. В настоящее время этот вопрос решен — ярмарка перенесена на улицу Фрунзе. В период проведения чемпионата она функционировать не будет», — заявил Сакеллариус.

Матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут в период с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.