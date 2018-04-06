Финал Кубка России по футболу не будет перенесен на другую дату

МОСКВА, 6 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Тему возможного переноса финального матча Кубка России по футболу можно больше не обсуждать, игра состоится 9 мая в Волгограде. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Куликов.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что финал футбольного Кубка страны может быть перенесен на другую дату по просьбе МВД . В четверг и пятницу делегации РФС во главе с вице-премьером РФ Виталием Мутко проинспектировали «Волгоград-Арену» и обсудили подготовку к проведению тестовых матчей на стадионе.

"В Волгограде все со всеми согласовали, застолбили по тестовым матчам: 21 апреля сыграют «Ротор» и «Луч-Энергия», 2 мая — «Ротор» и «Крылья Советов». Что касается финала Кубка России, можно снимать тему переноса — матч состоится 9 мая в Волгограде. Вчера было одно совещание, сегодня Виталий Леонтьевич Мутко проводил инспекцию, наметили работу всех служб, главное запустить эти работы к 21-му числу", — сказал Куликов.

За день до финала Кубка страны в Волгограде состоится товарищеский матч между юношескими сборными России и Германии для игроков не старше 18 лет. «Я докладывал по этому матчу, Виталий Леонтьевич сообщил всем службам, что эта встреча тоже будет, она состоится в большой праздничной атмосфере перед 9 мая на стадионе »Зенит" . Там совсем другая история, не такой статус, как у финала Кубка России, но мы все равно готовимся, хотим показать особенности российского гостеприимства, это хороший товарищеский матч", — отметил глава департамента РФС.