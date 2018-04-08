Д. Комбаров: обидно, что «Спартак» пропустил в матче с «Анжи» 

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров подвёл итоги гостевого поединка 25-го тура РФПЛ с «Анжи» (4:1).
«То, что много забили, радует. Обидно, что пропустили. Но главное — победа. У «Анжи» сегодня не получилось то, что они задумывали. А у нас многое получалось. Для «Спартака» каждый матч очень важен, будем бороться за каждое очко в каждой игре. Надо разобрать момент с пропущенным голом, сделать выводы. Обидно пропускать, всегда приятно играть на ноль.
Надеюсь, Промес продолжит в этом духе. Мы поздравили Квинси в раздевалке, это его первый хет-трик в карьере. Пожелали, чтобы он был не последним.
Слова президента «Анжи»? Не хочу это комментировать. Не знаю, был ли пенальти. Даже если и были ошибки, они никак не повлияли. Главное, итоговый результат», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.