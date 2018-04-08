Дмитрий Комбаров — о матче с «Анжи», Буффоне и Нурмагомедове

Дмитрий Комбаров поздравляет Нурмагомедова, завидует Глушакову и желает Промесу больше хет-триков.

«Спартак» уверенно обыграл «Крылья», а теперь и «Анжи». Болельщикам пора привыкать к крупным победам? — То, что много забили, радует. Обидно, что пропустили. Но главное — победа.

— Не показалась, что разница в классе настолько велика, что как будто на «Анжи-Арене» встречались команды из разных лиг? — Тяжело сказать. У «Анжи» сегодня не получилось то, что они задумывали. А у нас многое получалось. Для «Спартака» каждый матч очень важен, будем бороться за каждое очко в каждой игре.

— Промес стал лидером бомбардирской гонки. Что дальше? — Надеюсь, продолжит в этом духе.

— Поздравили в раздевалке? — Конечно, это его первый хет-трик в карьере. Пожелали, чтобы он был не последним.

— Каррера остался доволен игрой, но недоволен пропущенным голом. Как это получилось? — Надо разобрать момент, сделать выводы. Обидно пропускать, всегда приятно играть на ноль.

— Можно сравнить сегодняшний «Спартак» с Хабибом Нурмагомедовым, который просто уничтожил Яквинту? — Думаю, да. Хочу поздравить Хабиба с победой, он долго к этому шёл через травмы. Ему не давали много боёв, некоторые бойцы бегали от него. Сейчас он стал чемпионом, поздравляю его.

— Считаете, у него есть шансы в бою с Конором Макгрегором ? — Да, у него даже больше шансов.

— Когда увидели видео Буффона с его подарком Глушакову, о чём подумали? — А что тут комментировать? У нас работает тренер, который работал в «Ювентусе». Денис попросил его, наверное, чтобы Буффон подписал футболку. А он ещё и видео записал. Буффон — это легенда. Иметь его футболку в коллекции, ещё и с подписью — это круто. Любой мог бы позавидовать Глушакову.

— Президент «Анжи» Осман Кадиев сказал, что лучшим на поле сегодня был судья. У него есть основания жаловаться? — Не хочу это комментировать.

— Пенальти, по-вашему, был? — Не знаю. Даже если и были ошибки, они никак не повлияли. Главное — итоговый результат.

— Погребняк раззабивался. Это не пугает в преддверии полуфинального матча Кубка России с «Тосно»? — Смотрел обзор сегодня, видел, что Паша забил два. Будем готовиться, всё зависит от нас. «Спартаку»-то Погребняк с игры не забил. Надеюсь, что не забьёт в полуфинале — ни с игры, ни с пенальти.