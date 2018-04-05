Комбаров может сыграть с «Анжи» 

Как стало известно «СЭ», участию 30-летнего защитника "Спартака" и сборной России Дмитрия Комбарова в матче 25-го тура РФПЛ с «Анжи» ничего не угрожает. Напомним, что футболист остался в запасе во вчерашней встрече 1/4 финала Кубка России с «Крыльями Советов» (3:1) из-за дискомфорта в мышцах бедра. Однако до воскресенья, 8 апреля, на которое намечена игра с махачкалинцами, Комбаров полностью восстановится.
При этом в Самаре никто из его одноклубников не травмировался. Команда вернулась в Москву без повреждений. (Вячеслав КОРОТКИН)
Матч «Анжи» — «Спартак» состоится 8 апреля и начнется в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию встречи.