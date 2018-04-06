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Защитник «Спартака» Комбаров вернулся в общую группу после повреждения
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Защитник «Спартака» Комбаров вернулся в общую группу после повреждения 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщает официальный сайт команды.
Комбаров пропустил четвертьфинальную встречу Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» из-за дискомфорта в мышцах бедра.
"Спартак" после 24 матчей с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая на два балла от столичного «Локомотива», который имеет игру в запасе. Следующий поединок красно-белые проведут 8 апреля на выезде с махачакалинским «Анжи».
Ранее сообщалось, что защитник команды Андрей Ещенко из-за травмы выбыл на две недели.
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