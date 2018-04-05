Американские школьники протестуют против требования носить прозрачные рюкзаки 

Руководство школы флоридского города Парклэнд, где 15 февраля произошла стрельба, выдали ученикам прозрачные рюкзаки, объяснив это требованиями безопасности. Подростки протестуют против нововведения, украшая рюкзаки наклейками и значками, сообщает Vice.
По словам учащихся, прозрачные рюкзаки лишь создают им дополнительные проблемы и никак не влияют на безопасность. Школьники не хотят, чтобы все видели, что они носят с собой.
"Это нарушает нашу личную свободу и служит поводом для насмешек", — говорят молодые люди. Находчивые школьники придумали, как обойти требование дирекции носить прозрачные рюкзаки.
Вместо подобных «костылей», молодые люди требуют запретить свободное ношение оружие.
And that, they are pic.twitter.com/QuqOt1V4aU
— Kyra Parrow (@longlivekcx) 2 апреля 2018 г.
OMG pic.twitter.com/1s0Ii7zhlf
— Sarah Chadwick// #NEVERAGAIN (@Sarahchadwickk) 4 апреля 2018 г.
Thousands of clear backpacks were donated to MSD…it’s a shame b/c they should’ve been given to a school that actually needs the supplies. But since we’re stuck with them, I decided to make the most out of the situation & decorate! 👊🏼#MarchForOurLives pic.twitter.com/dgW7uNN536
— Jaclyn Corin (@JaclynCorin) 2 апреля 2018 г.
The only good things about clear backpacks are the photos pic.twitter.com/lwhd9qsT6d
— Ellen K. Pao (@ekp) 3 апреля 2018 г.
15 февраля бывший ученик школы Парклэнда открыл стрельбу в учебном заведении. В результате погибли 17 человек.