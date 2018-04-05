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Россия предложит не лишать спортсменов медалей при отсутствии их личной вины в приёме допинга
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Россия предложит не лишать спортсменов медалей при отсутствии их личной вины в приёме допинга 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
Россия может выступить с предложением внести поправки во Всемирный антидопинговый кодекс, позволяющие в исключительных случаях не лишать спортсменов медалей за нарушения антидопинговых правил.
С такой идеей выступил заместитель руководителя юридического департамента Олимпийского комитета России (и, кстати, судья Спортивного арбитражного суда в Лозанне) Виктор Березов. Заявление прозвучало на международной научно-практической конференции в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России.
Как рассказал Виктор Березов, Всемирный антидопинговый кодекс обновляется раз в шесть лет. Сейчас Всемирное антидопинговое агентство готовит новую редакцию, которая вступит в силу в 2021 году. Предложения собираются со всех стран. Готовит свои инициативы и Россия, различные идеи прорабатываются в Министерстве спорта РФ, Олимпийском комитете нашей страны, Ассоциации юристов России. К работе подключилось научное сообщество, в том числе институт законодательства.
На конференции Виктор Березов вынес на обсуждение несколько предложений. По его словам, сегодня за нарушение антидопинговых правил результаты автоматически аннулируются. Но ситуации бывает разные, и в исключительных случаях антидопинговый комитет должен иметь право оставить турнирную таблицу в прежнем виде. Ведь спортсмен может быть не виноват: что если запретный препарат ему подмешали? Или произошла какая-то чудовищная ошибка. При этом сам препарат мог никак не повлиять на результаты. Но формальности сегодня берут верх над справедливостью.
На пленарном заседании не называлась фамилия нашего игрока в керлинг Александра Крушельницкого, но его история должна стать тем самым казусом, из-за которого просто необходимо внести поправки в правила. Формально он нарушитель. Но все эксперты отмечают, что ему не было смысла принимать мельдоний, да и от той дозы, что нашли, ничего не зависело. Победа была чистой.
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