Россия предложит не лишать спортсменов медалей при отсутствии их личной вины в приёме допинга

Россия может выступить с предложением внести поправки во Всемирный антидопинговый кодекс, позволяющие в исключительных случаях не лишать спортсменов медалей за нарушения антидопинговых правил.

С такой идеей выступил заместитель руководителя юридического департамента Олимпийского комитета России (и, кстати, судья Спортивного арбитражного суда в Лозанне) Виктор Березов . Заявление прозвучало на международной научно-практической конференции в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России

Как рассказал Виктор Березов, Всемирный антидопинговый кодекс обновляется раз в шесть лет. Сейчас Всемирное антидопинговое агентство готовит новую редакцию, которая вступит в силу в 2021 году. Предложения собираются со всех стран. Готовит свои инициативы и Россия, различные идеи прорабатываются в Министерстве спорта РФ, Олимпийском комитете нашей страны, Ассоциации юристов России. К работе подключилось научное сообщество, в том числе институт законодательства.

На конференции Виктор Березов вынес на обсуждение несколько предложений. По его словам, сегодня за нарушение антидопинговых правил результаты автоматически аннулируются. Но ситуации бывает разные, и в исключительных случаях антидопинговый комитет должен иметь право оставить турнирную таблицу в прежнем виде. Ведь спортсмен может быть не виноват: что если запретный препарат ему подмешали? Или произошла какая-то чудовищная ошибка. При этом сам препарат мог никак не повлиять на результаты. Но формальности сегодня берут верх над справедливостью.